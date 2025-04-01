دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي والقناة الناقلة
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 23:11
كتب : FilGoal
يكمل الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا عندما يلعب ضد الهلال السوداني من جديد في دور الثمانية.
وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.
وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.
ليكون الحسم بين الفريقين في مباراة العودة التي تقام في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.
موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي
وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.
وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.
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