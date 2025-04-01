الحسم في موريتانيا.. هدف محمد هاني يقود الأهلي لهزيمة الهلال السوداني

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 23:02

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - الهلال السوداني - هدف محمد هاني

فاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

ليكون الحسم بين الفريقين في مباراة العودة التي تقام في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.

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وصف المباراة

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هدد الأهلي مرمى الهلال مبكرا بضربة رأسية من أشرف بنشرقي بعد عرضية من محمد هاني لكن الحارس عيسى فوفانا أبعدها إلى ركنية.

لكن الأهلي لم ينتظر كثيرا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق محمد هاني.

وجاء الهدف بعد عرضية من بنشرقي أبعدها الحارس لتصل إلى محمد هاني الذي سدد الكرة بالقدم اليسرى في الشباك.

ليسجل أول أهدافه الإفريقية بقميص الأهلي.

وكاد الأهلي أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 14 بعدما انفرد إمام عاشور بالمرمى لكنه سدد كرة أمسك بها الحارس.

ورد الهلال بانطلاقة من المهاجم جون كلود الذي مر من محمد هاني وسدد كرة أنقذها الشناوي.

وأجرى الهلال التبديل الأول بشكل اضطراري في الدقيقة 31 بخروج طيب بن زيتون للإصابة وشارك بدلا منه عثمان ضيوف.

واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات الشوط الأول في محاولة لإحراز الهدف الثاني ولكن الهجمات لم تكتمل لينتهي بتقدم الأحمر بهدف دون رد.

في الشوط الثاني حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها وسام أبو علي بجوار القائم.

وحصل نيتس جراديشار مهاجم الأهلي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي من أحد لاعبي الهلال.

وكاد الهلال أن يسجل التعادل بعدما وصلت الكرة إلى أحمد سالم أمام المرمى لكنه سددها أعلى عارضة محمد الشناوي.

واستمرت محاولات الأهلي وهذه المرة بضربة رأسية من رامي ربيعة بعد تمريرة طويلة من محمد هاني لكن الكرة أمسك بها الحارس بسهولة.

وسدد جون كلود كرة أرضية قوية من أمام منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي أمسك بها.

وأجرى مارسيل كولر التبديل الأول للأهلي بنزول عمر كمال بدلا من وسام أبو علي في الدقيقة 75.

ومرر محمد هاني كرة إلى إمام عاشور أمام المرمى ليسدد بقوة أعلى العارضة.

وشارك حسين الشحات في الدقيقة 84 بدلا من أشرف بنشرقي في ثاني تبديلات الأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بهدف دون رد.

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