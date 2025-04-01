ساكا يعود ويسجل ويقود أرسنال للفوز على فولام

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 22:57

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال ضد فولام

في مباراة شهدت عودة بوكايو ساكا بعد غيال طويل، حقق أرسنال الفوز على فولام بهدفين مقابل هدف واحد.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

سجل ثنائية أرسنال كل من بوكايو ساكا وميكيل ميرينو، بينما أحرز رودريجو مونيز هدف فولام.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 61 في المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن ليفربول الذي سيواجه إيفرتون غدا.

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بينما توقف رصيد فولام عند النقطة 45 في المركز الثامن.

وشارك ساكا وسجل لأول بغد غياب طال لمدة أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة.

تقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 37 عن طريق ميرينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف ساكا الهدف الثاني بعد حلوله بديلا برأسية مستغلا لمسة من جابريل مارتينيلي.

وسجل فولام هدفه الوحيد عن طريق مونيز في الدقيقة 94 بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

وشهدت المباراة إصابة جابرييل ميجاليس لاعب أرسنال وخروجه من المباراة.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة يوم السبت المقبل ضد إيفرتون.

بوكايو ساكا أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز
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