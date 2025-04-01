انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (1)-(0) الهلال.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 20:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني - إمام عاشور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف

ق 84: خروج بنشرقي ونزول الشحات

ق 84: تسديدة قوية من إمام عاشور تمر أعلى العارضة

ق 75: خروج وسام أبو علي ونزول عمر كمال

ق 66: تسديدة من جون كلود ويتصدى لها الشناوي

ق 64: فرصة خطيرة من ربيعة بعد كرة طويلة من محمد هاني

ق 53: فرصة التعادل تضيع أمام مرمى الشناوي من أحمد سالم

ق 51: إنذار لجراديشار

ق 47: ركلة حرة من وسام تمر جوار القائم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 30: تبديل اضطراري في صفوف الهلال السوداني

ق 19: فرصة من جون كلود والشناوي يتألق

ق 14: فرصة خطيرة من إمام عاشور والحارس يتصدى له

ق 12: جوووول محمد هاني والأول بتسديدة بالقدم اليسرى

ق 8: عرضية من هاني ورأسية من بنشرقي يبعدها الحارس عيسى فوفانا

انطلاق المباراة

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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