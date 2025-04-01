تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو وزيركيزي يقودان الهجوم ضد نوتينجهام

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نوتينجهام فورست.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نوتينجهام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد كاسيميرو ومانويل أوجارتي في خط الهجوم.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليني يورو.

الوسط: ديوجو دالوت - مانويل أوجارتي - كاسيميرو - دورجو.

الهجوم: برونو فيرنانديز - جوشوا زيركيزي - أليخاندرو جارناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل نوتينجهام المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
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