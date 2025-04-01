تشكيل الهلال – جان كلود يقود الهجوم أمام الأهلي وبوجبا في وسط الملعب
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 20:03
كتب : FilGoal
أعلن فلوران إيبينجي المدير الفني للهلال السوداني تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وجاء تشكيل الهلال كالآتي:
المرمى: عيسى فوفانا
الدفاع: ستيفن إيبويلا – الطيب بن زيتون – محمد أحمد إرنق – خديم دياو
الوسط: الحاجي ماديكي – والي الدين "بوجبا" - صلاح عادل
الهجوم: أحمد سالم – جان كلود – ياسر مزمل
وتقام مباراة العودة بين الهلال السوداني والأهلي في موريتانيا يوم 8 أبريل الجاري، ويستضيفاه ملعب شيخا بيديا.
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