تشكيل الهلال – جان كلود يقود الهجوم أمام الأهلي وبوجبا في وسط الملعب

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - مطار القاهرة

أعلن فلوران إيبينجي المدير الفني للهلال السوداني تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي – وسام وجراديشار وبنشرقي في الهجوم أمام الهلال.. وعودة عطية الله مدرب صنداونز: لم نظهر بالشكل المطلوب أمام الترجي.. والنتيجة تمنحنا أفضلية نسبية

المرمى: عيسى فوفانا

الدفاع: ستيفن إيبويلا – الطيب بن زيتون – محمد أحمد إرنق – خديم دياو

الوسط: الحاجي ماديكي – والي الدين "بوجبا" - صلاح عادل

الهجوم: أحمد سالم – جان كلود – ياسر مزمل

وتقام مباراة العودة بين الهلال السوداني والأهلي في موريتانيا يوم 8 أبريل الجاري، ويستضيفاه ملعب شيخا بيديا.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
جراديشار: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام الهلال طريق بيراميدز - أورلاندو بايرتس يصعق المولودية بهدف في الجزائر دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي في إياب ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي والقناة الناقلة فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال الحسم في موريتانيا.. هدف محمد هاني يقود الأهلي لهزيمة الهلال السوداني مران الزمالك - جلسة من بيسيرو وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لمواجهة ستيلينبوش في شباك الهلال السوداني.. محمد هاني يسجل هدفه الأول إفريقيا بقميص الأهلي
أخر الأخبار
جراديشار: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام الهلال 55 ثاتيه | الكرة الإفريقية
طريق بيراميدز - أورلاندو بايرتس يصعق المولودية بهدف في الجزائر 3 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي في إياب ربع النهائي 16 دقيقة | الكرة المصرية
الهزيمة رقم 13. .مانشستر يونايتد يخسر من نوتينجهام 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي والقناة الناقلة 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال 50 دقيقة | الكرة المصرية
سيناريو مجنون.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على الشباب في الوقت القاتل ويتأهل لنهائي الكأس 53 دقيقة | سعودي في الجول
الحسم في موريتانيا.. هدف محمد هاني يقود الأهلي لهزيمة الهلال السوداني 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 3 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن