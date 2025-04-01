تشكيل الأهلي – وسام وجراديشار وبنشرقي في الهجوم أمام الهلال.. وعودة عطية الله

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ودفع كولر بالثلاثي نيتس جراديشار ووسام أبو علي وأشرف بنشرقي في الهجوم.

بينما يجلس حسين الشحات على مقاعد البدلاء.

كما عاد أيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله للمشاركة بشكل أساسي بعدما لعب في كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية – إكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: نيتس جراديشار – وسام أبو علي – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - عمر كمال – حسين الشحات – عمرو السولية – أفشة – أحمد رضا – مصطفى العش – كريم الدبيس – محمد عبد الله

وتقام مباراة العودة بين الهلال السوداني والأهلي في موريتانيا يوم 8 أبريل الجاري، ويستضيفاه ملعب شيخا بيديا.