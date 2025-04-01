مدرب صنداونز: لم نظهر بالشكل المطلوب أمام الترجي.. والنتيجة تمنحنا أفضلية نسبية

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

ميجيل كاردوزو

يرى البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب أمام الترجي رغم الفوز بهدف دون رد.

وحسم صنداونز مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي، بهدف دون مقابل ليتأجل الحسم في مباراة الإياب المقرر إقامتها بملعب رادس.

وقال ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز عبر شبكة "SABC Sport" الجنوب إفريقية: "لم نظهر بالشكل المتفق عليه أمام الترجي خاصة في الشوط الأول من المباراة، رغم ذلك سيطرنا على المباراة ونجحنا في التسجيل وهذه هى اللحظة التي نفذنا خلالها ما تدربنا عليه مسبقا".

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وأضاف "الخروج فائزا بهدف دون مقابل أفضل من التعادل، لقد حاول الترجي تفادي الهزيمة لكننا نجحنا في التسجيل وهذا يجعلنا في وضع أفضل نسبيا خلال مواجهة الإياب".

وأتم "مواجهة الإياب ستكون مختلفة بكل تأكيد وسيخرج المنافس للمناطق الهجومية في محاولة للتعويض، علينا الاستعداد بقوة لهذا الاختبار الصعب".

وتغلب صنداونز على الترجي بهدف دون مقابل سجله بيتر شالويلي مهاجم الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 54.

وتقام مباراة الإياب في تونس يوم 8 أبريل الجاري على استاد رادس.

وفي حال نجح الترجي في خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي سينتظر الفائز من مواجهة الأهلي ضد الهلال السوداني.

دوري أبطال إفريقيا الترجي صنداونز
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