تشكيل أرسنال – ساكا يعود لمقاعد البدلاء أمام فولام

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 19:38

كتب : FilGoal

هدف بوكايو ساكا لـ أرسنال ضد ولفرهامبتون

عاد بوكايو ساكا نجم أرسنال من جديد للظهور مع فريقه في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، وذلك أمام فولام.

ويلعب أرسنال ضد فولام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الإمارات.

وظهر ساكا على مقاعد بدلاء أرسنال بعد تعافيه من الإصابة في الساق.

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وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر – ويليام ساليبا – جابريل – لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي – مارتن أوديجارد – ديكلان رايس

الهجوم: إيثان نوانيري – جابرييل مارتينيلي – ميكيل ميرينو

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ويأتي فولام في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

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