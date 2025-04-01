اعتماد استخدام تقنية التسلل النصف آلي في الدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي البدء في اعتماد دخول تقنية التسلل النصف آلي.

وأشارت رابطة الدوري إلى أن التقنية سيبدأ العمل بها مع انطلاق الجولة 32 من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

تقنية التسلل النصف آلي تساعد على ضبط حالات التسلل عند العودة لتقنية الفيديو بشكل أسرع وأكثر دقة.

التقنية يتم استخدامها في عدة بطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

الدوري الإنجليزي استخدم عدة تقنيات من قبل بالفعل مثل تقنية خط المرمى.

ويحتل ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 9 جولات على الناهية وبفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.