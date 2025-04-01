اعتماد استخدام تقنية التسلل النصف آلي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

تقنية التسلل النصف آلي

أعلن الدوري الإنجليزي البدء في اعتماد دخول تقنية التسلل النصف آلي.

وأشارت رابطة الدوري إلى أن التقنية سيبدأ العمل بها مع انطلاق الجولة 32 من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

تقنية التسلل النصف آلي تساعد على ضبط حالات التسلل عند العودة لتقنية الفيديو بشكل أسرع وأكثر دقة.

أخبار متعلقة:
كأس الاتحاد الإنجليزي - مواجهتان مثيرتان في نصف النهائي على ملعب ويمبلي جوارديولا: التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يغير الحقيقة هذا الموسم عودة منذ 1991.. ركلات الترجيح تقود نوتنجهام لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مواعيد مباريات السبت 29 مارس - ريال مدريد ضد ليجانيس.. وكأس الاتحاد الإنجليزي

التقنية يتم استخدامها في عدة بطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

الدوري الإنجليزي استخدم عدة تقنيات من قبل بالفعل مثل تقنية خط المرمى.

ويحتل ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 9 جولات على الناهية وبفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

الدوري الإنجليزي تقنية التسلل النصف آلي
نرشح لكم
الهزيمة رقم 13. .مانشستر يونايتد يخسر من نوتينجهام ساكا يعود ويسجل ويقود أرسنال للفوز على فولام تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو وزيركيزي يقودان الهجوم ضد نوتينجهام تشكيل أرسنال – ساكا يعود لمقاعد البدلاء أمام فولام مؤتمر سلوت: شائعات أرنولد وصلاح وفان دايك لم تؤثر علينا.. ونركز على تحقيق أهدافنا "من الصعب الفوز بها في وجود صلاح".. أليسون أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس بعد إصابة الكاحل.. جوارديولا يعلن إصابة هالاند لفترة قد تصل إلى 7 أسابيع فرصة لـ مرموش وصلاح.. مانشستر سيتي يعلن إصابة هالاند في الكاحل
أخر الأخبار
ليفركوزن يخسر من فريق درجة ثالثة ويودع كأس ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
رغم الهدف السعودي.. باريس يتفادى مفاجأة دانكيرك ويتأهل لنهائي كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الهلال: بالغنا في احترام الأهلي بالبداية.. وأكره إضاعة الوقت ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر بوجلبان: صفوفنا مكتملة لأول مرة ضد سيمبا.. وجماهيرنا ستعطينا الدافع للفوز ساعة | الكرة الإفريقية
بعد مباراة ماراثونية.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: كنا بحاجة للدقة أمام الهلال.. وهذا سبب تأخير التبديلات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بيراميدز يوضح حقيقة منع جماهير الجيش الملكي من الدخول لملعب الدفاع الجوي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم عادل: هدفنا تحقيق الإنجاز في إفريقيا.. ولا نريد استباق الأحداث 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى