مدرب الترجي: مواجهة صنداونز كانت مغلقة.. ونقص التركيز كلفنا الخسارة

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

ماهر الكنزاري - مدرب الترجي

شدد ماهر الكنزاري مدرب الترجي على ان مواجهة فريقه أمام صنداونز كانت مغلقة للغاية وكانت نتيجتها أفرب للتعادل.

وخسر الترجي أمام صنداونز بهدف دون رد ضمن ضهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكنزاري مدرب الترجي عبر شبكة "SABC Sport" الجنوب إفريقية: "المباراة كانت مغلقة للغاية وأقرب للتعادل، ولم يكن أي من الفريقين أقرب للفوز بشكل واضح، سواء بالنسبة لصنداونز أو للترجي".

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وشدد "في مرحلة ما من المباراة حدث نقص في التركيز، وهذا ما استغله لاعبو صنداونز وسجلوا هدفا. آمل أن نؤدي المهمة على أكمل وجه في مباراة الإياب ونتأهل لنصف النهائي".

وحسم صنداونز مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل ليتأجل الحسم في مباراة الإياب المقرر إقامتها بملعب رادس.

وتغلب صنداونز على الترجي بهدف دون مقابل سجله بيتر شالويلي مهاجم الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 54.

وتقام مباراة الإياب في تونس يوم 8 أبريل الجاري على استاد رادس.

وفي حال نجح الترجي في خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي سينتظر الفائز من مواجهة الأهلي ضد الهلال السوداني.

الترجي صنداونز
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