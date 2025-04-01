مؤتمر سلوت: شائعات أرنولد وصلاح وفان دايك لم تؤثر علينا.. ونركز على تحقيق أهدافنا

شدد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول على أن فريقه لم يتأثر بالأنباء المتعلقة بشأن مستقبل ثلاثي الفريق، ترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

وينتهي تعاقد ثلاثي ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إيفرتون: "أنباء انتقال أرنولد إلى ريال مدريد؟ إنه مصاب في الوقت الحالي، وهذا يعني تركيزه الكامل على التعافي، وبالنسبة لنا سنحاول مساعدته على العودة بأسرع وقت ممكن".

وارتبط المدافع الدولي الإنجليزي بالانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وتابع سلوت "هناك الكثير من الجدل حوله وحول صلاح وفان دايك كذلك، لكننا لم نركز يوما على هذه الأحاديث، بل كنا نركز دائما على ما ينبغي علينا فعله".

وواصل "هذا الوضع مستمر منذ عدة أشهر، ومع ذلك قدم اللاعبون الثلاثة مستويات مميزة، لذلك فإن الأمر لا يؤثر علينا إطلاقا".

وأتم "تركيزنا لا يزال منصبا على تحقيق أهدافه وعلى رأسها الفوز بالمباراة المقبلة على إيفرتون في دربي ميرسيسايد"

يذكر أن أرنولد تعرض لإصابة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، وقد حرمته من المشاركة في آخر مباراتين دوليتين مع منتخب إنجلترا.

الريدز على موعد مع مواجهة إيفرتون في دربي مرتقب، مساء الأربعاء ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة وبفارق 12 نقطة عن آرسنال أقرب ملاحقيه.

فيما يتواجد إيفرتون في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.