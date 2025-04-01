"من الصعب الفوز بها في وجود صلاح".. أليسون أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

أليسون بيكر

أعلن نادي ليفربول فوز حارس مرماه أليسون بيكر بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر مارس الماضي.

أليسون بيكر

النادي : ليفربول

ليفربول

وتفوق أليسون على كل من محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي، ليحصل على الجائزة بنسبة 29% من تصويت الجماهير.

وقال أليسون عبر موقع ليفربول: "إنها أول جائزة لي هذا الموسم، أنا سعيد للغاية والجميع يعلم مدى صعوبة الفوز بهذه الجائزة هنا في النادي في وجود محمد صلاح الذي يفوز بها بنسبة 90% من المرات".

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وأضاف "أعتقد أن مباراة باريس سان جيرمان خارج ملعبنا كانت خاصة بالنسبة لي في مسيرتي الكروية للأداء الذي قدمته وأيضا الفوز بها".

وأكمل "كان من الممكن أن تنتهي الأمور بشكل أفضل بالنسبة لنا في المرحلة التالية من البطولة لكن ما أسعى إليه دائما هو تقديم أفضل ما لدي وأن أكون جاهزا عندما يحتاجني الفريق".

وواصل "أعتقد أن الهدف من خسارة المباريات هو تحسين مستواك".

وأتم تصريحاته "أتمنى تقديم أداء قوي في شهر أبريل أيضا وليس بالنسبة لي فقط بل للفريق بالكامل من حيث الأدء والنتائج".

ومن بداية الموسم فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الشهر في ليفربول 4 مرات في أشهر أغسطس وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

أليسون محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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