مؤتمر فليك: مواجهة أتليتكو أشبه بنهائي مبكر.. ولم نحقق شيئا حتى الآن

وصف هانز فليك مدرب برشلونة مواجه فريقه المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد بالنهائي المبكر.

ويحل برشلونة غدا الأربعاء ضيفا على أتليتكو مدريد ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 4-4.

وقال فليك في مؤتمر صحفيا قبل المباراة: "نلعب كرة قدم بطريقة رائعة وجمهورنا أحبها كثيرا ونحن فخورون بذلك، لكننا لم نحقق شيئا حتى الآن".

وأضاف"أشعر أننا متعطشون للفوز بالألقاب، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل هذا الهدف وسنرى النتيجة في نهاية الموسم".

وشدد "مواجهة أتليتكو؟ إنها أشبه بمباراة نهائية مبكرة. لديهم مدرب ممتاز، ويعرفون ما يجب عليهم فعله على أرض الملعب، وسيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة".

وأتم "باو كوبارسي، تعافى من إصابة في الكاحل، ورافينيا جاهز لخوض المباراة، وقد يستعيد الثنائي مكانه في التشكيلة الأساسية في مواجهة أتلتيكو".

ويقاتل برشلونة على 3 جبهات خلال الموسم الحالي، إذ سيلعب الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في المباراة النهائية.

ويتصدر فريق المدرب فليك ترتنيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب بعد 29 جولة.

كما وصل الفريق الكتالوني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إذ سيواجهبوروسيا دورتموند الألماني.

يذكر أن برشلونة نجح في التتويج بلقب السوبر الإسباني بعد الفوز العريض على ريال مدريد في المباراة النهائية 5-2.