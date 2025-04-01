أبطال إفريقيا - انتصار غائب منذ أكثر من 24 عاما.. صنداونز يهزم الترجي بهدف

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 17:04

كتب : محمد سمير

لوكاس ريبيرو كوستا - صنداونز ضد الترجي

حسم صنداونز مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل ليتأجل الحسم في مباراة الإياب المقرر إقامتها بملعب رادس.

وتغلب صنداونز على الترجي بهدف دون مقابل سجله بيتر شالويلي مهاجم الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 54.

وتقام مباراة الإياب في تونس يوم 8 أبريل الجاري على استاد رادس.

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وبدأ اللقاء بسيطرة تامة من صنداونز على الكرة مع تراجع لاعبي الترجي للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ووصلت نسبة استحواذ صنداونز على الكرة عقب مرور 20 دقيقة إلى 89%.

ونجح لاعبو الترجي في فرض التعادل السلبي على الشوط الأول بل وكاد الفريق التونسي في خطف التقدم بالدقيقة 39 بعد هجمة مرتدة متقنة لكن أهدرها يان ساس بتسديدة بعيدة.

أما في الشوط الثاني فنجح بيتر شالويلي مهاجم صنداونز في فك شفرة دفاعات الترجي بهدف أول في الدقيقة 54.

واستغل شالويلي تمريرة رأسية داخل منطقة جزاء الترجي ولم يتردد في تحويلها داخل شباك بشير بن سعيد.

وعقب هدف صنداونز تبادل الفريقان السيطرة على الكرة مع استحواذ نسبي لصالح أصحاب الأرض.

وفشل الترجي في إدراك التعادل ليتم حسم النصف الأول من ربع النهائي بهدف دون مقابل لصالح صنداونز.

انتصار غائب

وحقق صنداونز انتصاره الأول على الترجي منذ أكتوبر 2000 والذي حقق فيه الفريق الجنوب إفريقي الفوز بهدفين دون مقابل.

ومنذ تلك المواجهة لعب الفريقان 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا فاز الترجي في ثلاثة منهم بينما حسم التعادل الثلاثة الآخرين.

وكان الترجي في النسخة السابقة قد أقصى صنداونز بالفوز ذهابا وإيابا في نصف النهائي بنتيجة واحدة وهي هدف دون مقابل.

الأماني ممكنة

لا يزال بإمكان الترجي تحقيق نتيجة إيجابية وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي وانتظار الفائز من مواجهة الأهلي ضد الهلال السوداني.

إذ لعب الترجي أمام صنداونز 4 مباريات في تونس ونجح في تحقيق نتائج إيجابية ضد الفريق الجنوب إفريقي.

إذ فاز الترجي مرتين على صنداونز بتونس مقابل تعادلين.

ويحتاج الترجي للفوز بأكثر من هدف لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي أو الفوز بهدف دون مقابل واللجوء للأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

دوري أبطال إفريقيا صنداونز الترجي
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