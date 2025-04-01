انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (1)-(0) الترجي.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 14:55
كتب : FilGoal
يستضيف صنداونز فريق الترجي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويصعد المتأهل من المواجهة لملاقاة الفائز من الأهلي ضد الهلال السوداني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق54 جوووول أول بيتر شالويلي ينجح في فك دفاعات الترجي
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39 هجمة مرتدة خطيرة لصالح الترجي لكن يهدرها يان ساس
ق30 استمرار التعادل السلبي وتراجع الترجي للدفاع
ق10 سيطرة تامة من صنداونز
انطلاق المباراة
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