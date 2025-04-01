مؤتمر عمر جابر: نسعى لتسهيل مهمتنا قبل الإياب.. وكرة جنوب إفريقيا تطورت

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 13:55

كتب : FilGoal

مؤتمر عمر جابر

كشف عمر جابر ظهير فريق الزمالك عن رغبة اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ستيلينبوش لتسهل مهمة الفريق قبل مباراة الإياب.

ويحل الزمالك ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي في تمام الثالثة من عصر غدا الأربعاء في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ستيلينبوش لتكون مهمتنا أسهل في مباراة العودة وسنبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز".

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وشدد "المباراة مهمة جدا ونعلم أن كرة القدم في جنوب إفريقيا جيدة جدا وتطورت بشكل كبير".

وتابع "أول مباراة في ربع النهائي خارج ملعبنا، وهناك تركيز شديد من الجميع لتحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم عمر جابر تصريحاته "الزمالك يحترم المنافس وسنواجه فريق جيد غدا".

وتشهد بعثة الزمالك غياب كل من عبد الله السعيد والظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

ويغيب السعيد بسبب الإصابة بكدمة في الظهر بينما بنتايك يغيب بسبب مشكلة في التأشيرة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 أبريل في استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من المصري وسيمبا التنزاني في نصف النهائي.

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