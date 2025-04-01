بحثا عن الانتصار الأول في الثامنة.. تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الفرق المغربية

لا يزال بيراميدز يبحث عن انتصاره الأول ضد الفرق المغربية في المسابقات القارية.

ويستضيف بيراميدز فريق الجيش الملكي المغربي على استاد الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وأن واجه بيراميدز فرق المغرب في 7 مناسبات سابقة لكن لم يكتب فيهم الفوز للفريق السماوي.

وكانت آخر مواجهة بين بيراميدز والفرق المغربية ضد الجيش الملكي نفسه لكن في الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز لأول مرة ضد منافس مغربي في دوري أبطال إفريقيا إذ كانت المواجهات السابقة في الكونفدرالية.

ويأتي تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الفرق المغربية كالآتي:

خسر بيراميدز في نهائي 2020 أمام نهضة بركان بنتيجة 1-0.

وفي 2021 التقى بيراميدز في 4 مباريات مع الرجاء المغربي 4 مرات في الكونفدرالية، الأولى في المجموعات والثانية في نصف النهائي.

وخسر بيراميدز 2-0 و3-0 أمام الرجاء في المجموعات.

وفي نصف النهائي تعادل الفريقان ذهابا وإيابا وخسر السماوي بركلات الترجيح 5-4.

وجاءت آخر مواجهات بيراميدز مع الفرق المغربية ضد الجيش الملكي في مجموعات الكونفدرالية 2023.

وتعادل الفريقان في الدفاع الجوي بنتيجة 2-2 وفاز الجيش الملكي 1-0 في المغرب.