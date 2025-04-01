الـ 13 في دوري الأبطال.. تفوق الأهلي على الهلال في تاريخ المواجهات بين الفريقين

تتجدد المواجهة المثيرة بين الأهلي والهلال السوداني مرة أخرى وهذه المرة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال على استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي.

ويلعب الفريقان في المواجهة رقم 13 بينهما في دوري الأبطال.

ويتفوق الأهلي في تاريخ المواجهات أمام الهلال السوداني إذ فاز المارد الأحمر في 5 مباريات.

أما الهلال السوداني فحقق الانتصار على الأهلي ثلاث مرات وتعادل الفريقان 4 مرات سابقة.

ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل 11 هدفا في 12 مواجهة بين الفريقين بينما الهلال سجل 7 أهداف.

وتعتبر تلك المواجهة في سابع نسخة من دوري أبطال إفريقيا تجمع بين الفريقين.

وجاءت نتائج المواجهات السابقة كالآتي:

المواجهة الأولى على الإطلاق وقعت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987، وانتهى الذهاب في السودان بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي بلقبه الثاني في تاريخه، بحسم الإياب 2-0.

أما المواجهة الثانية فأتت بعد طول انتظار في دور الـ 32 لنسخة 2004، وشهدت خسارة الأهلي ذهابا في السودان بهدف ريتشارد جستين، وتعادلا في مصر 0-0، ومنذ ذلك الحين لم يلتقي الأهلي والهلال في أي دور إقصائي مرة أخرى.

ومنذ ذلك الوقت تكرر اللقاء في 4 نسخ ولكن جميعهم في دور المجموعات، فحين كان ربع النهائي بنظام المجموعات في 2007 فاز الأهلي في القاهرة 2-0، وخسر في السودان 3-0.

وفي نسخة 2020 تجدد الموعد في دور الـ 16 بدور المجموعات، ليفوز الأهلي ذهابًا 2-1 ويتعادلا 1-1 في السودان.

وتكرر اللقاء في نسخة 2022، ليفوز الأهلي في مصر 1-0، ويتعادلا سلبيا في السودان.

وأخيرًا في نسخة 2023، فاز الهلال في السودان 1-0، وحسم الأهلي الإياب بثلاثية دون رد.