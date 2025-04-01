وسط أخطاء دفاعية وجدل تحكيمي.. مصر تفتتح أمم إفريقيا للناشئين بالخسارة من جنوب إفريقيا

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

افتتح منتخب مصر مبارياته في كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بالخسارة من جنوب إفريقيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

المباراة شهدت جدلا تحكيميا بعد احتساب الحكم ركلتي جزاء لجنوب إفريقيا وطرد حارس مرمى منتخب مصر.

كما شهدت المباراة ارتكاب دفاعات منتخب مصر للعديد من الأخطاء التي أدت للخسارة.

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تقدمت جنوب إفريقيا مبكرا في الدقيقة الأولى بالهدف الأول بعد ارتكاب دفاعي استغله لوندو ليسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده.

وتعادل منتخب مصر بعد 3 دقائق فقط برأسية من أنس رشدي مستغلا عرضية من إبراهيم النجعاوي.

وأضاف رشدي الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 13 بمقصية رائعة.

وبعد 5 دقائق أضاف حمزة عبد الكريم الهدف الثالث بعد المرور من حارس مرمى جنوب إفريقيا.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء في الدقيقتين 25 و40 سجل منهما جنوب إفريقيا هدفين ليتعادل البافانا بافانا قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني طالب لاعبي منتخب مصر بطرد مدافع جنوب إفريقيا بعد لمسة يد منعت انفرادا بالمرمى ولكن الحكم اكتفى بالإنذار.

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وسجل منتخب مصر هدفا لم يحتسب في الدقيقة 60 لوجود حالة تسلل.

وسجلت جنوب إفريقيا هدف الفوز في الدقيقة 70 عن طريق أميل أموريسي مستغلا خطأ دفاعي جديد.

وشهدت الدقيقة 97 طرد عمر عبد العزيز حارس منتخب مصر بعد تدخله على مهاجم جنوب إفريقيا ليستدعي حكم الفيديو حكم الساحة الذي رأى أن القرار يستحق طرد مباشر.

ويتبقى مباراتين لمنتخب مصر في دور المجموعات ضد بوركينا فاسو والكاميرون.

بوركينا فاسو كانت قد فازت على الكاميرون بهدفين مقابل هدف قبل انطلاق مباراة مصر.

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