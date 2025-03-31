مؤتمر يورتشيتش: الجيش الملكي لديه الخبرة وهذه نسختنا الثانية ولكن

الإثنين، 31 مارس 2025 - 20:27

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش

أبدى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اعتقاده بقدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام الجيش الملكي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "مواجهة الجيش الملكي المغربي ستكون غاية في القوة والصعوبة، خاصة أنها أمام فريق قوي وكبير ولديه الخبرات القارية".

وأضاف "نحن كذلك في بيراميدز نمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ولديهم الدافع والحافز لمواصلة المشوار نحو النهاية بعد الوصول لمرحلة مهمة في البطولة القارية".

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وأكمل "شاهدت العديد من المباريات لفريق الجيش الملكي وأعلم عنه الكثير من نقاط القوة ونقاط الضعف التي سأعمل على استغلالها في وجود لاعبين رائعين لديهم القدرة والرغبة على مواصلة النجاح في جميع البطولات".

وأوضح "بيراميدز يلعب في أكثر من بطولة هذا الموسم في أوقات متقاربة ومن الضروري التعامل بحذر في هذا الأمر وخلق الدوافع لدى اللاعبين وتحفيزهم لمواصلة المشوار".

وواصل "أنا سعيد للغاية بأنه رغم ضيق الوقت ولعب أكثر من بطولة، إلا أن الإصابات لم تكن كبيرة، وبالتالي جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الجيش الملكي، ولديهم رغبة في تحقيق النجاح، والفوز بنتيجة تسهل مباراة الإياب في المغرب".

واختتم "الجيش الملكي بالفعل لديه خبرات قارية مقارنة بنادي بيراميدز الذي يلعب نسخته الثانية فقط في دوري الأبطال، ولكني أثق بشدة في اللاعبين وقدرتهم على الفوز".

وكان بيراميدز قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي، بينما احتل الجيش الملكي صدارة مجموعته.

ويشارك بيراميدز في البطولة للمرة الثانية بتاريخه، وكان الفريق قد ودع النسخة الماضية من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث.

ويعد الأهلي حامل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة.

يورتشيتش بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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