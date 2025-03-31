انتهت في مجموعة مصر للناشئين - الكاميرون (1)-(2) بوركينا فاسو

يلعب منتخب الكاميرون ضد منتخب بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وتقام البطولة في المغرب في الفترة من 30 مارس الجاري إلى 19 أبريل المقبل.

مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما

- المجموعة الأولى: المغرب (المضيف)، أوغندا، تنزانيا، زامبيا

- المجموعة الثانية: مصر، بوركينافاسو، الكاميرون، جنوب إفريقيا

- المجموعة الثالثة: السنغال، غامبيا، الصومال، تونس

- المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية إفريقيا الوسطى

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي، ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل بدولة قطر.

وجاءت قائمة مصر التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - ياسين حاتم

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - معاذ فوزي - فارس فخري - عمر محمد كمال

الوسط: محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - محمد شحاتة - عبد الرحمن أبو اليزيد - باسل مدحت - عمر العدوي - بلال عطية - أحمد إيهاب - أنس رشدي - يوسف وجيه.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبدالعزيز الزغبي - إبراهيم السيد - يوسف تامر - زياد أيوب - محمود شاكر.

وخاض منتخب الناشئين في معسكره الأخيرة 4 مباريات ودية أمام ليبيريا وتنزانيا (مباراتين) ونجوم المستقبل، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

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ق 75 جوووول تقليص الفارق سجله ديفيد نيانجونو بعد تمريرة من ديفيد بوندوما

استراحة

ق 41 جووووول تابسوبا يسجل مجددا بهدف خرافي من منتصف الملعب

ق 19 جوووول أول لبوركينا فاسو سجله لوكمان تابسوبا بعد تمريرة من يوسف بارا

بداية المباراة