مدرب سوسيداد: مقتنع بقدرتنا على التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

شدد إمانول ألجواسيل مدرب ريال سوسيداد على ثقته في الفوز على ريال مدريد والوصل لنهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي ريال مدريد مع سوسيداد غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال إمانول خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنواجه ريال مدريد المرشح للفوز بكل شيء، الدوري ودوري الأبطال وكأس الملك ولا يهم طريقة لعبعهم لأنه فريق كبير ويجب أن نضع ذلك بالحسبان حتى لو فكرنا في العودة".

وواصل "الفوز 4-3 منذ عدة سنوات؟ هذا ممكن وما يجب أن نؤمن به والآن نحن نفكر في ذلك".

وأكمل "أويارزابال؟ قد نخاطر ولكن يجب علينا فحصه أولا، لقد كانت إصابته بسيطة ولم تزد أكثر وخرج من الملعب فقط لكي يكون جاهزا بأفضل حال في سانتياجو برنابيو".

وتابع "لا يوجد طريقة أخرى سوى التفكير في إيذاء ريال مدريد مع معرفتنا بالفريق الذي نلتقي معه ولكننا نؤمن بقدرتنا على صناعة الفوضى ولا نفكر سوى في الفوز بملعب سانتياجو برنابيو والوصول للنهائي والآن نحن مقتنعون بأننا ذاهبين إلى النهائي".

وشدد "القليل من الفرق تفوز في سانتياجو برنابيو لكننا نريد أكثر وتركيزنا منصب على صناعة التاريخ مع ريال سوسيداد في ذلك الملعب لأنها ستكون ليلة تاريخية بالنسبة لنا وسنقاتل من أجل ذلك"

وأضاف "أنا أقع تخت ضغط كبير لأنني أريد لعب المباراة النهائية وقد مررت بنفس الضغط في الموسم الماضي في نصف النهائي ضد مايوركا لأننا نلعب من أجل نفس القدر من الأموال، ريال مدريد هو المرشح ولكن هذا لا يعني أننا لا نملك فرصة وبأننا لن نقاتل حتى النهاية".

وأتم ":نتوقع أن يهاجمنا ريال مدريد لتسجيل المزيد من الأهداف وهذا يعني أن علينا التسجيل أكثر من أجل الوصول للنهائي"..

وفاز ريال مدريد في مباراة الذهاب على ملعب أنويتا بهدف دون رد.