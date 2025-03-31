الفريقان بالزي الأساسي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

أقيم اليوم الأحد الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي باللون الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر.

وسيرتدي الجيش الملكي قميصه الأساسي باللونين الأبيض والأسود، على أن يرتدي حارس مرماه اللون البرتقالي الكامل.

وتم الاتفاق على أن يصل الفريقين إلى ملعب المباراة قبل موعد انطلاقها بساعة كاملة.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي، بينما احتل الجيش الملكي صدارة مجموعته.

ويشارك بيراميدز في البطولة للمرة الثانية بتاريخه، وكان الفريق قد ودع النسخة الماضية من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث.

ويعد الأهلي حامل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة.