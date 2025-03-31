الأولى لـ جراديشار إفريقيا.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

الإثنين، 31 مارس 2025 - 15:32

كتب : أحمد الخولي

جراديشار - الأهلي ضد طلائع الجيش

دخل النادي الأهلي معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال في تمام التاسعة مساء الثلاثاء.

واستدعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 23 لاعبا لدخول المعسكر المغلق.

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وشهدت قائمة المباراة الإفريقية عودة يحيى عطية الله الذي غاب عن آخر مواجهتين للأهلي في دور المجموعات أمام استاد أبيدجان أورلاندو بايرتس، وكذلك عودة أشرف داري الذي غاب في نفس المباراتين.

كما تشهد القائمة تواجد عمر كمال عبد الواحد الذي لم يشارك مع الأهلي إفريقيا منذ الجولة الثالثة في دور المجموعات.

وسيشارك جراديشار لأول مرة في مباراة فريقه الإفريقية حيث انضم في الأيام الأخيرة من شهر يناير بعد نهاية دور المجموعات.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبدالواحد - أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد رضا - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - كريم وليد - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - محمد عبدالله.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - نيتس جراديشار.

ويغيب عن المباراة: علي معلول - عمر الساعي - سمير محمد - طاهر محمد طاهر - خالد عبدالفتاح - مصطفى مخلوف - كريم فؤاد.

ويتدرب المستبعدون من المعسكر في تمام الساعة ٤ عصرا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراتين، متخلفا عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة.

أما الهلال فاحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط والتي ضمت إلى جانبه مولودية الجزائر الوصيف بالإضافة إلى يانج أفريكانز التنزاني، ومازيمبي الكونغولي.

ويستضيف الهلال منافسه الأهلي في مباراة الإياب يوم 8 إبريل في موريتانيا.

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