مؤتمر كولر: الهلال قوي خارج أرضه.. وجددنا الشغف للاعبين

اعترف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بصعوبة مواجهة الهلال السوداني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا نلعب من أجل التأهل إلى نصف النهائي".

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال السوداني في تمام التاسعة مساء الثلاثاء.

وأضاف كولر: "الهلال يلعب بشكل جيد خاصة خارج أرضه".

وحقق الهلال الفوز في مباراتين خارج أرضه في دور المجموعات أمام مولودية الجزائر بهدف نظيف، وثنائية أمام مضيفه يانج أفريكانز.

وأكمل "متحمسون للمباراة، منحنا اللاعبين راحة مناسبة، وقمنا بتجديد الشغف لديهم وخضنا مباراة ودية استعدادا للمواجهة".

ورفض كولر المقارنة بين مباراة الغد وآخر مواجهة جمعت الفريقين: "لا مجال للمقارنة بين مباراة الغد والمباراة الأخيرة بين الفريقين في البطولة، هناك أكثر من لاعب رحل عن المنافس وكذلك الجهاز الفني وهو ما يجعل المباراة مختلفة تماما".

والتقى الأهلي أمام الهلال في دور المجموعات بنسخة 2022 - 2023، وحقق خلالها بطل السودان الفوز بهدف نظيف، قبل أن يحقق الأهلي الفوز في الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة ليحجز مقعده ويطيح بالهلال، قبل أن يتوج باللقب في النهائي أمام الوداد المغربي برأسية محمد عبد المنعم.

وأتم كولر: "كل اللاعبين لديهم نفس الأهمية ومسؤولون عن العمل من أجل الفوز، ولن أحدد لاعب بعينه، فهناك أكثر من لاعب يمكنه الظهور بشكل مميز والمساهمة في الفوز"

واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراتين، متخلفا عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة.

أما الهلال فاحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط والتي ضمت إلى جانبه مولودية الجزائر الوصيف بالإضافة إلى يانج أفريكانز التنزاني، ومازيمبي الكونغولي.

ويستضيف الهلال منافسه الأهلي في مباراة الإياب يوم 8 إبريل في موريتانيا.