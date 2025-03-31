مؤتمر لاعب الهلال: حضرنا للقاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

يرى الطيب بن زيتون لاعب الهلال السوداني أن الحضور الجماهير للأهلي في مواجهة الفريقين بدوري الأبطال يمنح المواجهة متعة وأهمية.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال في تمام التاسعة مساء الثلاثاء.

وأوضح بن زيتون في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جئنا إلى القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية، ونعرف جيدا أهمية المباراة".

وأكمل: "قمنا بالاستعداد لمواجهة الأهلي ونعرف جيدا أهمية المباراة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف لاعب الهلال: "سنخوض المباراة بكل قوية، ونتمنى أن نوفق ونحقق ما يطلبه الجهاز الفني".

وأتم: "بالتأكيد سوف نخوض اللقاء بكل قوة، ولدينا لقاء عودة في موريتانيا".

واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراتين، متخلفا عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة.

أما الهلال فاحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط والتي ضمت إلى جانبه مولودية الجزائر الوصيف بالإضافة إلى يانج أفريكانز التنزاني، ومازيمبي الكونغولي.

ويستضيف الهلال منافسه الأهلي في مباراة الإياب يوم 8 إبريل في موريتانيا.