مؤتمر مدرب الهلال: الأهلي المرشح الأبرز دائما.. ولا أفهم سبب رفض طلبنا من كاف

يعتبر الكونغولي فلوران إبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني أن الأهلي يظل المرشح الأبرز للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال في تمام التاسعة مساء الثلاثاء.

وأوضح إبينجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الأهلي لديه 13 لقبا وهو المرشح الأبرز دائما وفي الموسمين الأخيرين توج باللقب رغم أنه لم يكن موفقا في مشواره".

وأكمل: "مواجهة الأهلي الأفضل في القارة بمثابة نهائي وتأهله ثانيا في المجموعة لا يقلل من حظوظه".

واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراتين، متخلفا عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة.

وأضاف مدرب الهلال: "سنقدم أفضل ما لدينا وطلبت من اللاعبين الاستمتاع باللقاء وألا نفعل ما قد يجعلنا نندم في مباراة العودة"

واعترض إبينجي على عدم خوض الهلال مبارياته في ليبيا: "نحترم معايير كاف بشأن جاهزية الملاعب، ولكن لا أفهم لماذا رفض كاف السماح لنا باللعب في ليبيا رغم السماح لمنتخب السودان باللعب في ليبيا بتصفيات كأس العالم خاصة أن الملعب يمتلئ بالمشجعين".

واستدرك: "الكاف يضع معايير لإقامة المباريات بخصوص جاهزية الملاعب، هناك تحسن في هذا الملف وبشكل عام نحترم المعايير",

ويلعب الهلال بصحبة المريخ في الدوري الموريتاني، فيما يلعب المنتخب السوداني مبارياته في ليبيا.

ويستضيف الهلال منافسه الأهلي في مباراة الإياب يوم 8 إبريل في موريتانيا.

وعن الاستعداد لمواجهة الأهلي: "مباراة الغد ستكون استثنائية، نخوض مباراة أمام الأفضل في القارة، وهو ما يفرض علينا أن نستعد لها بشكل مناسب، هدفنا التأهل بكل تأكيد ونهدف أن تكون المباراة صعبة على الأهلي وطلبت من اللاعبين أن يستمتعوا خلال اللقاء".

وبسؤاله عن أخطر لاعبي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي رد: "الأهلي فريق كبير ومستحيل أذكر لاعب فقط، لكن يمكنني الحديث عن إمام عاشور كلاعب مميز، ولكن تظل كل عناصر الأهلي على نفس القدر من الأهمية لأنه فريق جماعي".

وأتم حديثه عن مباراة الإياب: "تعودنا على خطورة الأهلي خارج أرضه ولديه مباريات قوية ظهر بها خارج ملعبه بشكل أفضل من اللعب على أرضه وأتوقع منهم مستوى قوي خلال مباراة العودة في موريتانيا".