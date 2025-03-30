أثلتيك: تراجع أسهم إيزاك لهذا السبب.. أرسنال يستهدف جيوكيريس في الصيف

الأحد، 30 مارس 2025 - 22:42

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

يطور أرسنال اهتمامه بالسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن أرسنال يعتبر جيوكيريس هدفه الرئيسي في الصيف.

جاء ذلك بناء على رأي المدير الرياضي الجديد أندريا بيرتا، الذي تم تأكيد تعيينه يوم الأحد الماضي، ومن المنتظر أن يتولى دورا كبيرا في حركة تعاقدات النادي المقبلة.

أخبار متعلقة:
راشفورد: الآن أستمتع بكرة القدم وأصبح مستواي أفضل سبورت: الكشف عن مكافآت ليفاندوفسكي الكبرى إن حقق برشلونة الثلاثية جوارديولا يغيب عن لقاء ليستر سيتي

وبينما يميل المدرب ميكيل أرتيتا نحو سويدي آخر هو ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، إلا أن ناديه لا ينوي التفريط فيه بسهولة ولن يتنازل عن مبلغ ضخم.

وبينما طارد أرسنال بنجامين سيسكو مهاجم لايبزج لبعض الوقت، والذي قد يبدو الخيار الأفضل ماديا، لا يبدو أنهم سيواصلون استهداف السلوفيني البالغ من العمر 21 عاما والذي يطارده العديد من الأندية أيضا.

جيوكيريس المتألق مع لشبونة، يبلغ من العمر 26 عاما ويلعب مع ناديه الحالي منذ انتقاله قادما من كوفنتري سيتي في 2023.

وسجل جيوكيريس 85 هدفا وصنع 26 في 92 مباراة مع سبورتينج، وكان له دور كبير في تتويج الفريق بالدوري البرتغالي في الموسم الماضي.

وفي الموسم الحالي سجل جيوكيريس 30 هدفا في 26 مباراة.

فيكتور جيوكيريس أرسنال نيوكاسل إيزاك الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا يغيب عن لقاء ليستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي - مواجهتان مثيرتان في نصف النهائي على ملعب ويمبلي مرموش ينقذ موسم جوارديولا.. مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويتأهل لنصف نهائي الكأس الخامس مع مانشستر سيتي.. مرموش يسجل لأول مرة في كأس إنجلترا انتهت كأس إنجلترا – بورنموث (1)-(2) مانشستر سيتي.. تأهل السماوي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام بورنموث في الكأس أرسنال يعلن تعيين مديره الرياضي الجديد جوارديولا: التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يغير الحقيقة هذا الموسم
أخر الأخبار
أثلتيك: تراجع أسهم إيزاك لهذا السبب.. أرسنال يستهدف جيوكيريس في الصيف 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
راشفورد: الآن أستمتع بكرة القدم وأصبح مستواي أفضل 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: الكشف عن مكافآت ليفاندوفسكي الكبرى إن حقق برشلونة الثلاثية 41 دقيقة | الدوري الإسباني
فليك يكشف حالة رافينيا وحقيقة الضربة المعنوية لريال مدريد 45 دقيقة | الدوري الإسباني
ليفاندوفسكي عن سباقه مع صلاح على الحذاء الذهبي: هذا هو الأهم 58 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا يغيب عن لقاء ليستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
بهدفين طبق الأصل.. إنتر يفوز على أودينيزي بصعوبة ويعزز صدارته للدوري ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟ 3 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 4 خبر في الجول - اللجنة الأولمبية تعد بيانا تنصف فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة القمة