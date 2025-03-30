أثلتيك: تراجع أسهم إيزاك لهذا السبب.. أرسنال يستهدف جيوكيريس في الصيف

يطور أرسنال اهتمامه بالسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن أرسنال يعتبر جيوكيريس هدفه الرئيسي في الصيف.

جاء ذلك بناء على رأي المدير الرياضي الجديد أندريا بيرتا، الذي تم تأكيد تعيينه يوم الأحد الماضي، ومن المنتظر أن يتولى دورا كبيرا في حركة تعاقدات النادي المقبلة.

وبينما يميل المدرب ميكيل أرتيتا نحو سويدي آخر هو ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، إلا أن ناديه لا ينوي التفريط فيه بسهولة ولن يتنازل عن مبلغ ضخم.

وبينما طارد أرسنال بنجامين سيسكو مهاجم لايبزج لبعض الوقت، والذي قد يبدو الخيار الأفضل ماديا، لا يبدو أنهم سيواصلون استهداف السلوفيني البالغ من العمر 21 عاما والذي يطارده العديد من الأندية أيضا.

جيوكيريس المتألق مع لشبونة، يبلغ من العمر 26 عاما ويلعب مع ناديه الحالي منذ انتقاله قادما من كوفنتري سيتي في 2023.

وسجل جيوكيريس 85 هدفا وصنع 26 في 92 مباراة مع سبورتينج، وكان له دور كبير في تتويج الفريق بالدوري البرتغالي في الموسم الماضي.

وفي الموسم الحالي سجل جيوكيريس 30 هدفا في 26 مباراة.