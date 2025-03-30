جوارديولا يغيب عن لقاء ليستر سيتي

الأحد، 30 مارس 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - جوارديولا

يغيب بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن التواجد في أرض الملعب ضد ليستر سيتي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

ويستعد سيتي للقاء ليستر يوم الأربعاء المقبل لحساب الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتحصل جوارديولا على بطاقة صفراء أثناء التحدث مع الحكم الرابع في مواجهة بورنموث خلال ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وفقا لموقع "مانشستر إيفننج نيوز".

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بطاقة صفراء هي الثالثة للمدرب الإسباني هذا الموسم بعدما تحصل على الأولى ضد أرسنال في التعادل 2-2 والثانية ضد فولام في شهر أكتوبر الماضي.

وبذلك سيغيب الإسباني عن لقاء ليستر سيتي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

ووفقا للوائح الدوري الإنجليزي يغيب المدرب عن التواجد في أرض الملعب حال تحصله على 3 بطاقات صفراء أو بطاقة حمراء مباشرة أو إنذارين في نفس اللقاء.

وانتصر مانشستر سيتي على بورنموث بفضل هدف عمر مرموش الذي قاد سيتي للتأهل لنصف النهائي والمنافسة على آخر ألقاب الموسم لكتيبة جوارديولا.

وسيلتقي سيتي في نصف النهائي على ملعب ويمبلي مع كريستال بالاس في نهاية شهر أبريل المقبل.

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 48 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.

فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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