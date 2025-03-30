كأس الاتحاد الإنجليزي - مواجهتان مثيرتان في نصف النهائي على ملعب ويمبلي
الأحد، 30 مارس 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهتين قويتين لنسخة 2024-25.
وتأهلت فرق نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي وكريستال بالاس وأستون فيلا.
وسيلتقي نوتنجهام فورست مع مانشستر سيتي، وكريستال بالاس مع أستون فيلا.
وستقام المباراتين يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل المقبل.
وتُقام المباراتين على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.
ويحمل مانشستر يونايتد لقب النسخة الأخيرة من المسابقة بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي.
ويعد أرسنال صاحب الرقم القياسي من الألقاب برصيد 14 لقبا آخرها في 2020.
ويحمل مانشستر سيتي اللقب في 13 مناسبة سابقة آخرها في 2023.
وفاز أستون فيلا باللقب في 7 مرات آخرها في 1957، ونوتنجهام فورست لقبين آخرها في 1959.
ولم يحقق بالاس اللقب من قبل إذ خسر النهائي مرتين آخرها في 2016.
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