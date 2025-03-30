مرموش ينقذ موسم جوارديولا.. مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويتأهل لنصف نهائي الكأس

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على مضيفه بورنموث بهدفين لهدف في دور الثمانية للبطولة.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي في المباراة بعدما تأخر في النتيجة، وسجل هدف فوز السماوي النجم المصري عمر مرموش.

وبدأ مرموش المباراة على مقاعد البدلاء وشارك في الشوط الثاني.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا للمرة السابعة على التوالي، ليلعب ضد نوتينجهام فورست.

حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء لكن إيرلينج هالاند أهدرها في الدقيقة 14 وأضاع فرصة التقدم لفريقه.

ليرد بورنموث بالهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 21 عن طريق المهاجم البرازيلي إيفانيلسون.

وفي بداية الشوط الثاني نجح مانشستر سيتي في تسجيل التعادل في الدقيقة 48 عن طريق هالاند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ناحية اليسار.

وتعرض هالاند للإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه عمر مرموش في الدقيقة 61.

وانتظر مرموش دقيقتين فقط ليسجل هدفه الأول وهدف مانشستر سيتي الثاني في المباراة في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو الخامس لعمر مرموش مع مانشستر سيتي منذ انضمامه له في يناير الماضي.

وكان مرموش سجل 4 أهداف مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بواقع 3 أهداف أمام نيوكاسل وهدف أمام برايتون.

ليمنح مانشستر سيتي التأهل في كأس إنجلترا وينقذ جوارديولا من خسارة آخر بطولة ينافس عليها هذا الموسم.

video:1