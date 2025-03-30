الخامس مع مانشستر سيتي.. مرموش يسجل لأول مرة في كأس إنجلترا
الأحد، 30 مارس 2025 - 19:02
كتب : FilGoal
سجل عمر مرموش نجم منتخب مصر هدفا لفريقه مانشستر سيتي في شباك بورنموث بكأس إنجلترا.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد بورنموث في ربع نهائي كأس إنجلترا.
وشارك مرموش في الشوط الثاني بدلا من إيرلينج هالاند بعدما تعرض للإصابة.
مرموش دخل الملعب في الدقيقة 61 وسجل هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليمنح التقدم لفريقه.
ويعد الهدف هو الخامس لعمر مرموش مع مانشستر سيتي منذ انضمامه له في يناير الماضي.
وكان مرموش سجل 4 أهداف مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بواقع 3 أهداف أمام نيوكاسل وهدف أمام برايتون.
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عمر مرموش ينجح بتسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي #كأس_الاتحاد_الإنجليزي#FACup pic.twitter.com/NzDackjGsR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2025
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