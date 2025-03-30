انتهت كأس إنجلترا – بورنموث (1)-(2) مانشستر سيتي.. تأهل السماوي
الأحد، 30 مارس 2025 - 17:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي
ق 63: جووووول مرموش
ق 48: جوووول هالاند والتعادل
ق 21: جووووول أول بورنموث إيفانيلسون
ق 14: ركلة جزاء ضائعة من هالاند
انطلاق المباراة
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