انتهت كأس إنجلترا – بورنموث (1)-(2) مانشستر سيتي.. تأهل السماوي

الأحد، 30 مارس 2025 - 17:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 63: جووووول مرموش

ق 48: جوووول هالاند والتعادل

ق 21: جووووول أول بورنموث إيفانيلسون

ق 14: ركلة جزاء ضائعة من هالاند

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي كأس إنجلترا عمر مرموش بورنموث
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