تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام بورنموث في الكأس

يجلس عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب مصر على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة بورنموث.

ويلعب مانشستر سيتي ضد بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب فيتاليتي.

ويقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي بجانب فيل فودين وبيرناردو سيلفا، بينما يجلس مرموش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: إليكاي جوندوجان – ماتيو كوفاسيتش – كيفين دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا – إيرلينج هالاند – فيل فودين

وتقام قرعة نصف النهائي بعد نهاية جميع مباريات ربع النهائي من البطولة.