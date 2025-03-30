الكونفدرالية – وصول بعثة الزمالك إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ستيلنبوش

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك إلى جنوب إفريقيا بعد رحلة طيران طويلة وذلك لمواجهة ستيلنبوش في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد ستيلنبوش يوم الأربعاء 2 أبريل في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وغادرت بعثة الزمالك القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في رحلة طيران تخللها توقف ترانزيت واستمرت لقرابة 12 ساعة.

ويخوض الزمالك مرانا خفيفا مساء اليوم في فندق الإقامة للتخلص من إرهاق السفر.

وتشهد بعثة الزمالك غياب كل من عبد الله السعيد والظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

ويغيب السعيد بسبب الإصابة بكدمة في الظهر بينما بنتايك يغيب بسبب مشكلة في التأشيرة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 أبريل في استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من المصري وسيمبا التنزاني في نصف النهائي.