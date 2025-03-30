أرسنال يعلن تعيين مديره الرياضي الجديد

الأحد، 30 مارس 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

دخلة جمهور أرسنال في دربي لندن ضد توتنام

أعلن نادي أرسنال تعيين الإيطالي أندريا بيرتا كمدير رياضي للفريق.

وتوصل أرسنال لاتفاق مع بيرتي لتعيينه خلفا لـ إيدو جاسبار.

بيرتا هو المدير الرياضي السابق لـ أتليتكو مدريد.

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وعمل بيرتا 12 عاما في أتليتكو مدريد وحقق معه العديد من النجاحات.

ويعتبر إيدو أول مدير رياضي في تاريخ أرسنال وتم تعيينه في ذلك المنصب عام 2022.

وجاء رحيل جاسبار بقرار شخصي منه ووافق عليه النادي احتراما لرغبته.

وكان جاسبار انضم إلى أرسنال عام 2019 في منصب المدير التقني.

ويحتل المدفعجية وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وذلك قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

أندريا بيرتا أرسنال
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