أرسنال يعلن تعيين مديره الرياضي الجديد
الأحد، 30 مارس 2025 - 12:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي أرسنال تعيين الإيطالي أندريا بيرتا كمدير رياضي للفريق.
وتوصل أرسنال لاتفاق مع بيرتي لتعيينه خلفا لـ إيدو جاسبار.
بيرتا هو المدير الرياضي السابق لـ أتليتكو مدريد.
وعمل بيرتا 12 عاما في أتليتكو مدريد وحقق معه العديد من النجاحات.
ويعتبر إيدو أول مدير رياضي في تاريخ أرسنال وتم تعيينه في ذلك المنصب عام 2022.
وجاء رحيل جاسبار بقرار شخصي منه ووافق عليه النادي احتراما لرغبته.
وكان جاسبار انضم إلى أرسنال عام 2019 في منصب المدير التقني.
ويحتل المدفعجية وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر.
وذلك قبل 9 جولات من نهاية الموسم.
نرشح لكم
أثلتيك: تراجع أسهم إيزاك لهذا السبب.. أرسنال يستهدف جيوكيريس في الصيف جوارديولا يغيب عن لقاء ليستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي - مواجهتان مثيرتان في نصف النهائي على ملعب ويمبلي مرموش ينقذ موسم جوارديولا.. مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويتأهل لنصف نهائي الكأس الخامس مع مانشستر سيتي.. مرموش يسجل لأول مرة في كأس إنجلترا انتهت كأس إنجلترا – بورنموث (1)-(2) مانشستر سيتي.. تأهل السماوي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام بورنموث في الكأس جوارديولا: التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يغير الحقيقة هذا الموسم