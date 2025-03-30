بعثة الزمالك تطير إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ستيلنبوش في الكونفدرالية

غادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة فجر اليوم الأحد في طريقها إلى جنوب إفريقيا.

ويخوض الزمالك مباراة ذهاب كأس الكونفدرالية ضد ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

ويحل الزمالك ضيفا على ستيلنبوش في ذهاب ربع النهائي عصر الأربعاء المقبل.

وتشهد بعثة الزمالك غياب كل من عبد الله السعيد ومحمود بنتايك.

ويغيب السعيد بسبب الإصابة بكدمة في الظهر بينما بنتايك يغيب بسبب مشكلة في التأشيرة.

موعد مباراة الزمالك ضد ستيلنبوش

تقام المباراة يوم الأربعاء 2 أبريل.

ويستتضيف استاد كيب تاون اللقاء.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

وستقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة.