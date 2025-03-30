في الجول يكشف سبب غياب عبد الله السعيد عن مواجهة ستيلنبوش

الأحد، 30 مارس 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يغيب عبد الله السعيد عن رحلة الزمالك إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة ستيلنبوش في كأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع النهائي.

وعلم FilGoal.com أن أسباب غياب عبد الله السعيد هي إصابته بكدمة في الظهر.

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وفضّل الجهاز الطبي حصول السعيد على راحة من مواجهة الذهاب خوفا من تفاقم الإصابة.

وغادرت بعثة الزمالك إلى جنوب إفريقيا فجر يوم 30 مارس استعدادا لمواجهة ستيلنبوش.

وبخلاف عبد الله السعيد يغيب المغربي محمود بنتايك عن المواجهة بسبب أزمة في الحصول على تأشيرة السفر.

ويدافع الزمالك عن لقبه في الكونفدرالية بعدما حصل على اللقب الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

ويسعى الزمالك للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه ليصبح الأكثر حصدا للقب.

عبد الله السعيد الزمالك الكونفدرالية
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