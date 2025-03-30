جوارديولا: التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يغير الحقيقة هذا الموسم

الأحد، 30 مارس 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم لن يجعل موسمه ناجحا.

وودع سيتي دوري أبطال أوروبا وفقد آماله في لقب الدوري، لكنه سيلعب ضد بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يغير من حقيقة أن موسما كان سيئا، هذه هي الحقيقة، لن تتغير لمجرد الفوز بلقب واحد".

أخبار متعلقة:
بقيادة سولشاير.. بشكتاش يُسقط جالاتاسراي في فخ الخسارة الأولى محليا الفوز السابع تواليا.. روما يواصل صحوته بانتصار على ليتشي حسم اللقب يتأجل.. موناكو يقلب الطاولة على نيس في غياب عبد المنعم مبابي: سعيد بمعادلة رقم رونالدو الذي ينصحني كثيرا.. وهذا سر هدف الركلة الحرة

وأضاف المدرب الإسباني "هل سنكون سعداء باللقب؟ بالطبع، نريد تحقيق هذا اللقب".

وتابع "أعتقد أن تأهلنا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون نجاحا كبيرا، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي سيكون نجاحا باهرا، لكن في الحقيقة موسمنا لم يكن جيدا".

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة الأولى له عقب العودة من فترة التوقف الدولي ضد بورنموث.

وفي الدوري، يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد مانشستر سيتي عن تشيلسي في المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة.

وكان جوارديولا قد أوضح من قبل أن هدف فريقه في الموسم الجاري هو احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أثلتيك: تراجع أسهم إيزاك لهذا السبب.. أرسنال يستهدف جيوكيريس في الصيف جوارديولا يغيب عن لقاء ليستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي - مواجهتان مثيرتان في نصف النهائي على ملعب ويمبلي مرموش ينقذ موسم جوارديولا.. مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويتأهل لنصف نهائي الكأس الخامس مع مانشستر سيتي.. مرموش يسجل لأول مرة في كأس إنجلترا انتهت كأس إنجلترا – بورنموث (1)-(2) مانشستر سيتي.. تأهل السماوي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام بورنموث في الكأس أرسنال يعلن تعيين مديره الرياضي الجديد
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن استكمال مشواره في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
إنزاجي: طردي كان مستحقا ضد أودينيزي.. وهذا موقف لاوتارو من دربي الغضب ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - عودة اللقب لمصر.. عسل وهانيا يحصدان لقب بطولة أوبتاسيا ساعة | رياضات أخرى
الأندلس خضراء.. بييتس يتفوق على إشبيلية لأول مرة منذ 2018 في الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
كونسيساو: حدث كل شيء سلبي قبل مواجهة نابولي.. ولا أريد لوم سوء الحظ ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف العقوبات المالية المنتظرة على الأهلي بشأن أزمة القمة 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى 2 ساعة | الدوري المصري
كونتي: في مثل هذه الأيام أكره أن أكون مدربا.. وحصلت على مسكن بسبب الصداع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟ 3 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 4 خبر في الجول - اللجنة الأولمبية تعد بيانا تنصف فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة القمة