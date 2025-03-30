جوارديولا: التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يغير الحقيقة هذا الموسم

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم لن يجعل موسمه ناجحا.

وودع سيتي دوري أبطال أوروبا وفقد آماله في لقب الدوري، لكنه سيلعب ضد بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يغير من حقيقة أن موسما كان سيئا، هذه هي الحقيقة، لن تتغير لمجرد الفوز بلقب واحد".

وأضاف المدرب الإسباني "هل سنكون سعداء باللقب؟ بالطبع، نريد تحقيق هذا اللقب".

وتابع "أعتقد أن تأهلنا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون نجاحا كبيرا، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي سيكون نجاحا باهرا، لكن في الحقيقة موسمنا لم يكن جيدا".

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة الأولى له عقب العودة من فترة التوقف الدولي ضد بورنموث.

وفي الدوري، يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد مانشستر سيتي عن تشيلسي في المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة.

وكان جوارديولا قد أوضح من قبل أن هدف فريقه في الموسم الجاري هو احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.