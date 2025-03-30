مواعيد مباريات الأحد 30 مارس 2025.. مرموش في الكأس ودربي كتالونيا وقمة إيطالية

الأحد، 30 مارس 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في شباك برايتون

يشهد اليوم الأحد الموافق 30 من شهر مارس 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على بورنموث ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقام اللقاء في الخامسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق جيرونا في دربي كتالونيا بالدوري الإسباني.

وتقام المباراة في الرابعة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق أودينيزي في تمام السادسة مساء.

بينما يشهد اليوم قمة إيطالية عندما يحل ميلان ضيفا على نابولي في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم.

الدوري الفرنسي

في مواجهة مصرية على الأراضي الفرنسية يحل نانت ضيفا على لو هافر في الخامسة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكستر.

ويقود لو هافر أحمد حسن كوكا، بينما نانت يقوده مصطفى محمد.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مرموش
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