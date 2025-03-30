الموعد والمقر.. الهلال السوداني يعلن توزيع تذاكر مباراته ضد الأهلي مجانا لجماهيره

الأحد، 30 مارس 2025 - 01:46

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني مقر وأيام توزيع تذاكر مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في الذهاب يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وكشف النادي في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" توزيع التذاكر على جماهيره في سفارة السودان بالقاهرة يومي الأحد والإثنين.

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وستبدأ عملية التوزيع من الثانية عشر ظهرا وحتى الخامسة مساء ثم من السابعة مساءً وحتى العاشرة مساء الأحد.

وسيتواصل توزيع التذاكر يوم الإثنين من الخامسة وحتى الثامنة مساءً.

وسيتم منح المشجعين تذاكر المباراة بواقع تذكرة لكل مشجع.

وقرر مجلس إدارة النادي السوداني توزيع التذاكر بشكل مجاني على جماهيره.

May be an image of ‎text that says '‎المركز الإعلامي لنادي لال الوطن احلاط 930 000 ۱۳۹٨ S.C. ALHILAL تعلن لجنة توزيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي المصري، أن توزيع التذاكر الخاصة بدخول الجماهير سيتم في سفارة السودان بالقاهرة يوم الأحد، من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الخامسة مساء، وفي ذات اليوم من السابعة مساء وحتى العاشرة مساء، وسيتواصل توزيع التذاكر يوم الإثنين من الخامسة وحتى الثامنة مساء، على أن يتم منح كل شخص تذكرة واحدة فقط وتنوه اللجنة كافة الراغبين فى الحصول على التذاكر إبراز جواز السفر، وقرر مجلس إدارة نادي الهلال توزيع التذاكر مجاناً دعماً منه لمسيرة النادي. #ForzaHilal‎'‎

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوادني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الموريتاني دحان بيده هو حكم مباراة الذهاب، ولكن بسبب مشاركة الهلال في الدوري الموريتاني تم تغييره.

ليصبح الطاقم الجديد بقيادة الحاجي أليو محمد من تشاد.

وفي مباراة الإياب سيدير الجابوني بيير جيسلان أوتشو المباراة ويعاونه كل من سورو فاتسواني من ليسوتو وبوريس ديستوجا من الجابون.

ويتواجد الجابوني تانجوي باتريس كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو تتواجد ماريا ريفيت من موريشيوس والكاميرونية كارين فومو.

وأدار الجابوني مباراة واحدة للأهلي من قبل خسرها من اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي السوبر الإفريقي 2023-24.

تاريخ المواجهات

هذه هي سابع نسخة في دوري أبطال إفريقيا تجمع بين الفريقين، وسيخوضا المباراتين رقم 13 و14 في تاريخهما القاري.

المواجهة الأولى على الإطلاق وقعت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987، وانتهى الذهاب في السودان بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي بلقبه الثاني في تاريخه، بحسم الإياب 2-0.

الهدف الأول في هذه الليلة سجله جمال الثعلب لاعب السودان بالخطأ، بينما أضاف أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس.

أما المواجهة الثانية فأتت بعد طول انتظار في دور الـ 32 لنسخة 2004، وشهدت خسارة الأهلي ذهابا في السودان بهدف ريتشارد جستين، وتعادلا في مصر 0-0، ومنذ ذلك الحين لم يلتقي الأهلي والهلال في أي دور إقصائي مرة أخرى.

ومنذ ذلك الوقت تكرر اللقاء في 4 نسخ ولكن جميعهم في دور المجموعات، فحين كان ربع النهائي بنظام المجموعات في 2007 فاز الأهلي في القاهرة 2-0، وخسر في السودان 3-0.

وفي نسخة 2020 تجدد الموعد في دور الـ 16 بدور المجموعات، ليفوز الأهلي ذهابًا 2-1 ويتعادلا 1-1 في السودان.

وتكرر اللقاء في نسخة 2022، ليفوز الأهلي في مصر 1-0، ويتعادلا سلبيا في السودان.

وأخيرًا في نسخة 2023، فاز الهلال في السودان 1-0، وحسم الأهلي الإياب بثلاثية دون رد.

إجمالا جمع الفريقين 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي 5 مرات، وفاز الهلال 3، وتعادلا في 4 مباريات.

أما على مستوى الأهداف، سجل الأهلي 11 هدفا، وتلقى 7.

الهلال السوداني منافس الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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