عودة منذ 1991.. ركلات الترجيح تقود نوتنجهام لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل نوتنجهام فورست لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالتفوق على برايتون بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبات فورست ثاني المتأهلين للمربع الذهبي بعد كريستال بالاس الذي فاز على فولام بثلاثية دون مقابل.

ولأول مرة يتأهل فورست للمربع الذهبي منذ 1991.

ويواصل الفريق تقديم موسما مميزا تحت قيادة نونو سانتو الذي يحتل معه الفريق المركز الثالث برصيد 54 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي أيضا.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 60 من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لكسر صيامهم.

وخلال اللقاء تدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 64 إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كاورو ميتوما لكن بعد العودة للفيديو تراجع في احتسابها.

وصل الفريقان لركلات الترجيح، فتقدم جواو بيدرو لبرايتون وعدّل أندرسون لنوتنجهام.

وأهدر كلا الفريقين الركلة الثالثة، لتصبح النتيجة 2-2.

لكن ماتس سيلس حارس فورست تألق في التصدي لركلة دييجو جوميز واستطاع لاعبو فورست من التسجيل لتنتهي المباراة بفوزهم 4-3 والوصول للمربع الذهبي.