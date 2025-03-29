في الظهور الأول لـ تودور.. يوفنتوس يفوز على جنوى بهدف دون رد

حقق يوفنتوس الفوز على خصمه جنوى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة ظهور إيجور تودور المدير الفني الجديد للبيانكونيري خلفا لـ تياجو موتا.

وتمت إقالة موتا في فترة التوقف الدولي الماضية بعد خسارته من أتالانتا بأربعة أهداف دون رد، وأيضا الهزيمة من فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل التركي كينان يلديز هدف يوفنتوس الوحيد.

ويواصل يوفنتوس ملاحقة منافسه بولونيا في سباق احتلال المركز الرابع.

ويبتعد بولونيا عن يوفنتوس بفارق نقطة واحدة في المركز الرابع وفاز على غريمه فينيتسيا بهدف دون رد في مباراة الجولة.

وبهدفه، عادل يلديز عدد أهداف مع مويس كين عندما كان يتواجد في يوفنتوس، إذ أحرز الثنائي 7 أهداف قبل بلوغ سن الـ20.

ويفصل عن يلديز هدف ليكون الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ يوفنتوس قبل سن الـ20.

وأحرز يلديز هدفه في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من صناعة دوشان فلاهوفيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 55 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد جنوى عند النقطة 35 في المركز الـ12.

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