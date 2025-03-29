بايرن ميونيخ يعود للنتائج الإيجابية بفوز على سان باولي

عاد بايرن ميونيخ لتحقيق النتائج الإيجابية مرة أخرى بفوز على سان باولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل ليروي ساني (2) وهاري كين أهداف بايرن ميونيخ.

بينما أحرز إلياس سعد ولارس ريتزكا ثنائية سان باولي.

وبهدف كين، تمكن المهاجم الإنجليزي من التسجيل في جميع الفرق الألمانية التي واجهها 19 فريقا.

ومر بايرن ميونيخ بفترة سيئة في بطولة الدوري، إذ خسر من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع يونيون برلين بهدف لكل فريق.

وافتتح هاري كين أهداف فريقه في الدقيقة 17 من صناعة مايكل أوليسي.

وتعادل التونسي إلياس سعد في الدقيقة 27 من صناعة مانوليس سالياكيس.

وأضاف ساني الهدف الثاني في الدقيقة 53 من صناعة أوليسي أيضا.

ثم وسع ساني الفارق في الدقيقة 71 من صناعة كين.

وقلص ريتزكا الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد سان باولي عند النقطة 25 في المركز الـ15.

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