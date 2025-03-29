خبر في الجول - الزمالك يدرس شكوى حسام حسن في اتحاد الكرة بسبب تصريحاته

يدرس نادي الزمالك تقدم شكوى ضد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر بشأن تصريحاته عن إمكانية انتقال أحمد سيد "زيزو" لـ الأهلي.

وصرّح حسام حسن قائلا: "إذا انضم زيزو للأهلي سيكون جيدا".(طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يدرس تقديم شكوى ضد حسام حسن في لجنة الانضباط باتحاد الكرة لتحريض أحد لاعبي الفريق على عدم التجديد والانتقال للمنافس.

وتعم حالة من الاستياء داخل النادي بسبب تصريحات حسام حسن، خاصة أن توقيت الحديث غير مناسب على الإطلاق وسيكون له تأثيره على الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أيضا أن إدارة الزمالك ستطالب من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة التدخل لأن الأمر غير مقبول وذلك للحفاظ على حقوق نادي الزمالك.

أوضح حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر حقيقة اجتزاء تصريحاته بشأن أحمد سيد "زيزو".

وجاء البيان عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة وحسابات حسام حسن:

اقتطاع كبير في برنامج رامز جلال للعديد من تصريحاته وعدم إذاعتها بشكل كامل مما تسبب في لبس في بعض المواضيع ومنها، تصريحه بانتقال زيزو للأهلي، حيث أكد حسام حسن في الحلقة بأن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الكلام ومنها سؤال رامز جلال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للأهلي هل سيستفيد فنيا ويكون إضافة ليكون رد حسام حسن أنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيد له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته.

ويعلن كابتن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود، حيث أنه يكن كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتها.

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وتألق زيزو في التوقف الدولي لشهر مارس الجاري إذ سجل ضد إثيوبيا في الفوز 2-0 ثم قاد منتخب مصر للفوز على سيراليون بتسجيل هدف الفوز.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولا يزال ملف التجديد شائكا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يرغب في تجديد تعاقد أحمد زيزو ولا يزال متمسكا بذلك لكن لم يتم عقد أي جلسات بين اللاعب أو والده مع مسؤولي النادي حتى الآن.

وكشف أن ذلك يعود إلى ضيق الوقت بين عودته من معسكر المنتخب ومواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

ويسود الاتجاه الأقرب حتى الآن هو عقد جلسة عقب رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

وأشاد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك بلاعب الفريق أحمد مصطفى "زيزو" ووالده عبر حسابه الرسمي أمس الأربعاء.

ووصف ميدو، زيزو لاعب فريق الزمالك باللاعب المصري الأهم في الخمس سنوات الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن هناك تطورات حدثت في ملف تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك.

بعدما اتفق مسؤولو الزمالك مع أحمد زيزو على عقد جلسة عقب معسكر منتخب مصر بحضور والده، تفاجأ اللاعب بوصول عرض عبر بريده الإلكتروني من النادي.

ولذلك ينوي زيزو الاستفسار من مسؤولي الزمالك عما إذا كان هذا هو العرض الأخير، وإذا كان الأخير بالفعل سيلغي الجلسة التي تم الاتفاق عليها سابقا.

عرض الزمالك يقترب من 80 مليون جنيه في الموسم ولا يشمل عمولة والده التي كانت سببا في الخلاف بالمفاوضات منذ البداية.

وكان والد زيزو طلب عمولة بقيمة 20 مليون جنيه وقت تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك.

زيزو أيضا كان قد طلب 50 مليون جنيه منحة تعاقد، وهو ما يراه الزمالك استحالة دفع هذا الرقم لكن هناك مرونة للتفاوض على تقليله.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لاتفاق على تجديد التعاقد.

وسجل زيزو هدفين في التوقف الدولي الأخير أمام كل من إثيوبيا وسيراليون.