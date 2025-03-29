حسام حسن: إذا انضم زيزو لـ الأهلي سيكون جيدا.. وصلاح أول من ينفذ تعليماتي

رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على سؤال إذا طلب زيزو نصيحته للاختيار ما بين الأهلي والزمالك.

وظهر حسام حسن في برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة إم بي سي مصر ليرد على أسئلة مهمة.

وقال حسام حسن ردا على سؤال إذا سألك زيزو من يختار بين الأهلي والزمالك: "إذا انضم زيزو للأهلي سيكون جيدا".

وأضاف "تريزيجيه هو أكبر مكسب للأهلي خلال آخر 15 سنة، والأهلي أيضا مكسب لـ تريزيجيه".

وأكمل "أنا أهلاوي أتمنى تدريب الأهلي في يوم من الأيام وهذا أحد أحلامي".

وشدد "محمد صلاح أول لاعب أعطيه التعليمات وهو ينفذها بكل احترافية فهذا الزمن انتهى".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح لم يطلب انضمام عمر جابر للمنتخب".