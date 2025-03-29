حسام حسن: إذا انضم زيزو لـ الأهلي سيكون جيدا.. وصلاح أول من ينفذ تعليماتي

السبت، 29 مارس 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح - حسام حسن

رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على سؤال إذا طلب زيزو نصيحته للاختيار ما بين الأهلي والزمالك.

حسام حسن

النادي : مصر

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر
الأهلي

وظهر حسام حسن في برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة إم بي سي مصر ليرد على أسئلة مهمة.

وقال حسام حسن ردا على سؤال إذا سألك زيزو من يختار بين الأهلي والزمالك: "إذا انضم زيزو للأهلي سيكون جيدا".

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وأضاف "تريزيجيه هو أكبر مكسب للأهلي خلال آخر 15 سنة، والأهلي أيضا مكسب لـ تريزيجيه".

وأكمل "أنا أهلاوي أتمنى تدريب الأهلي في يوم من الأيام وهذا أحد أحلامي".

وشدد "محمد صلاح أول لاعب أعطيه التعليمات وهو ينفذها بكل احترافية فهذا الزمن انتهى".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح لم يطلب انضمام عمر جابر للمنتخب".

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