مع عودة ماتيتا.. كريستال بالاس يهزم فولام ويتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا
السبت، 29 مارس 2025 - 16:48
كتب : FilGoal
تأهل كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي فولام في ربع النهائي.
جان فيليب ماتيتا
النادي : كريستال بالاس
وفاز كريستال بالاس على فولام بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهريست بارك.
ثلاثية كريستال بالاس سجلها كل من إيزي وإسماعيلا سار وإيدي نيكيتياه.
وشهدت المباراة عودة جيان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.
وكان ماتيتا تعرض للإصابة بجرح كبير في الأذن خلال منافسات الدور السابق من كأس إنجلترا.
وستقام قرعة نصف النهائي بعد نهاية جميع مباريات دور الثمانية في البطولة.
ويلعب برايتون ضد نوتينجهام فورست، ويلتقي مانشستر سيتي مع بورنموث، وأستون فيلا مع الفائز من بريستون ونورث إيند.
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