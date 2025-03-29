مواعيد مباريات السبت 29 مارس - ريال مدريد ضد ليجانيس.. وكأس الاتحاد الإنجليزي

تستأنف اليوم مباريات الدوريات الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 29 مارس 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × بلد الوليد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 5:15 مسساء - بي إن سبورتس 3.

ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ليجانيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كومو × إمبولي.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.

فينيسيا × بولونيا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميويم 1.

يوفنتوس × جنوى.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

ليتشي × روما.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

فولفسبورج × هايدنهايم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

هولشتاين كيل × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

هوفنهايم × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

بايرن ميونيخ × سانت باولي.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

بوروسيا مونشنجلادباخ × لايبزج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

آينتراخت فرانكفورت × شتوتجارت × 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

ريمس × أولمبيك مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سانت إتيان × باريس سان جيرمان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

موناكو × نيس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولام × كريستال بالاس.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

برايتون × نوتينجهام فورست.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

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