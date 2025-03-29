مواعيد مباريات السبت 29 مارس - ريال مدريد ضد ليجانيس.. وكأس الاتحاد الإنجليزي
السبت، 29 مارس 2025 - 10:53
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الدوريات الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 29 مارس 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
ريال سوسيداد × بلد الوليد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 5:15 مسساء - بي إن سبورتس 3.
ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × ليجانيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
كومو × إمبولي.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.
فينيسيا × بولونيا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميويم 1.
يوفنتوس × جنوى.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
ليتشي × روما.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الألماني
فولفسبورج × هايدنهايم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
هولشتاين كيل × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
هوفنهايم × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
بايرن ميونيخ × سانت باولي.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
بوروسيا مونشنجلادباخ × لايبزج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
آينتراخت فرانكفورت × شتوتجارت × 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
ريمس × أولمبيك مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
سانت إتيان × باريس سان جيرمان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
موناكو × نيس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
كأس الاتحاد الإنجليزي
فولام × كريستال بالاس.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
برايتون × نوتينجهام فورست.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
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