مواعيد مباريات السبت 29 مارس - ريال مدريد ضد ليجانيس.. وكأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 29 مارس 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

تستأنف اليوم مباريات الدوريات الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 29 مارس 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

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ريال سوسيداد × بلد الوليد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 5:15 مسساء - بي إن سبورتس 3.

ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ليجانيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كومو × إمبولي.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.

فينيسيا × بولونيا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميويم 1.

يوفنتوس × جنوى.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

ليتشي × روما.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

فولفسبورج × هايدنهايم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

هولشتاين كيل × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

هوفنهايم × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

بايرن ميونيخ × سانت باولي.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

بوروسيا مونشنجلادباخ × لايبزج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

آينتراخت فرانكفورت × شتوتجارت × 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

ريمس × أولمبيك مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سانت إتيان × باريس سان جيرمان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

موناكو × نيس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولام × كريستال بالاس.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

برايتون × نوتينجهام فورست.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات السبت ريال مدريد الدوري الإسباني. كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري الألماني الدوري الإيطالي
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