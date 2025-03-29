الـ 22 تحمل لقبا؟ تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز

السبت، 29 مارس 2025 - 02:08

كتب : FilGoal

الزمالك × بيراميدز

ضرب الزمالك موعدا ناريا مع بيراميدز في نهائي كأس مصر 2024-25.

مواجهة ربما ستحمل رقم 22 إذا أقيمت قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري المصري يوم 13 مايو المقبل. (تعرف على الموعد المحتمل لنهائي الكأس)

فما هو تاريخ مواجهات الفريقين في جميع المسابقات وفي كأس مصر بشكل خاص؟

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التقى الزمالك مع -بيراميدز سواء بالمسمى الجديد أو القديم- في 21 مباراة سابقة.

فاز الزمالك في 9 مباريات وبيراميدز في 3 وتعادلا في 9.

كأس مصر

وفي كأس مصر سبق أن التقى الفريقين في 3 مباريات سابقة.

في نهائي 2018-19 وصل بيراميدز لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه.

وانتصر الزمالك بنتيجة 3-0 بفضل ثلاثية يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي.

ثم في 2021-22 التقيا في نصف النهائي وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وفي ركلات الترجيح انتصر بيراميدز بنتيجة 4-3.

ثم في 2022-23 التقيا مجددا في نصف النهائي وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وفي ركلات الترجيح انتصر الزمالك بنتيجة 4-3.

ويواصل بيراميدز الدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي على حساب زد والأول في تاريخه.

وتأهل بيراميدز للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2018-19 و2021-22 و2023-24.

بينما يستهدف الزمالك تحقيق لقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه والأولى منذ موسم 2020-21.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك في النهائي الذي لم يتحدد موعده بعد، وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما بعدما فاز الأبيض باللقب على حساب السماوي في 2018-19.

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