الـ 22 تحمل لقبا؟ تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز

ضرب الزمالك موعدا ناريا مع بيراميدز في نهائي كأس مصر 2024-25.

مواجهة ربما ستحمل رقم 22 إذا أقيمت قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري المصري يوم 13 مايو المقبل. (تعرف على الموعد المحتمل لنهائي الكأس)

فما هو تاريخ مواجهات الفريقين في جميع المسابقات وفي كأس مصر بشكل خاص؟

التقى الزمالك مع -بيراميدز سواء بالمسمى الجديد أو القديم- في 21 مباراة سابقة.

فاز الزمالك في 9 مباريات وبيراميدز في 3 وتعادلا في 9.

كأس مصر

وفي كأس مصر سبق أن التقى الفريقين في 3 مباريات سابقة.

في نهائي 2018-19 وصل بيراميدز لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه.

وانتصر الزمالك بنتيجة 3-0 بفضل ثلاثية يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي.

ثم في 2021-22 التقيا في نصف النهائي وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وفي ركلات الترجيح انتصر بيراميدز بنتيجة 4-3.

ثم في 2022-23 التقيا مجددا في نصف النهائي وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وفي ركلات الترجيح انتصر الزمالك بنتيجة 4-3.

ويواصل بيراميدز الدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي على حساب زد والأول في تاريخه.